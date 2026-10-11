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Инсайдеры раскрыли первые детали и цены смартфонов Samsung Galaxy S27

Инсайдеры раскрыли первые детали и цены смартфонов Samsung Galaxy S27
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Инсайдеры и СМИ раскрыли первые детали Galaxy S27 — новой линейки флагманских смартфонов компании Samsung. Авторы публикации рассказали о ценах и особенностях будущих устройств.

Так, издание Chosun сообщило, что предстоящая линейка подорожает примерно на 6-8 тыс. рублей, по сравнению с S26 — смартфоны 2026 года стоят от 90 до 190 тыс. рублей. Не исключено, что цены могут вырасти ещё больше, ведь ранее Samsung уже увеличивала стоимость гаджетов в США.

Инсайдер WalleGalaxy также рассказал, что в S27 Pro и S27 Ultra будет встроена функция DC Dimming, которая позволяет снизить высокую частоту мерцания OLED-дисплеев. Другой пользователь под ником Tarun Vats добавил, что новые модели получат процессоры Exynos 2700 — исключением станет лишь версия S27 Ultra, которая будет работать на чипе Snapdragon.

Ожидается, что Samsung анонсирует новые смартфоны зимой 2027 года. Инсайдер Tarun Vats сообщил, что в линейку войдут базовая модель, а также S27+, S27 Pro и S27 Ultra.

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