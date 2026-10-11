Aurora обыграла Team Spirit и заняла третье место на ESL Pro League Season 24 по CS 2

Aurora Gaming победила Team Spirit в матче за 3-е место на ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2. Встреча в Катовице завершилась со счётом 2:0 — 13:9 на Mirage и 13:6 на Anubis.

Лучшим игроком серии стал Али Wicadia Хайдар Ялчин — 41 фраг при 25 смертях и рейтинг 1,53. Его поддержал Джимми Jimpphat Сало с показателем 1,40. У Spirit единственным игроком с положительным K/D стал Дмитрий sh1ro Соколов (30-27, рейтинг 1,15). Данил donk Крышковец завершил матч с рейтингом 1,01.

Aurora заработала $ 120 тыс. за 3-е место, Spirit — $ 85 тыс. за 4-е. Призовой фонд ESL Pro League Season 24 составляет $ 1 млн.