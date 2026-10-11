Расписание выхода второго сезона сериала «Список смертников» с Крисом Праттом
21 октября состоится премьера второго сезона сериала «Список смертников». Триллер рассказывает о группе «морских котиков», которая попадает в засаду во время секретной миссии. Единственный выживший после возвращения домой узнаёт, что в трагедии виноваты члены правительства. В продолжении герой попытается остановить международный заговор и найти смысл жизни. Главную роль исполняет звезда «Стражей галактики» Крис Пратт.
Во второй сезон войдёт восемь эпизодов — все они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Prime Video. Получит ли проект продолжение, пока неизвестно.
Расписание выхода второго сезона сериала «Список смертников»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|21 октября
|2-я серия
|21 октября
|3-я серия
|21 октября
|4-я серия
|21 октября
|5-я серия
|21 октября
|6-я серия
|21 октября
|7-я серия
|21 октября
|8-я серия
|21 октября
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