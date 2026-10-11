Расписание выхода второго сезона сериала «Список смертников» с Крисом Праттом

21 октября состоится премьера второго сезона сериала «Список смертников». Триллер рассказывает о группе «морских котиков», которая попадает в засаду во время секретной миссии. Единственный выживший после возвращения домой узнаёт, что в трагедии виноваты члены правительства. В продолжении герой попытается остановить международный заговор и найти смысл жизни. Главную роль исполняет звезда «Стражей галактики» Крис Пратт.

Во второй сезон войдёт восемь эпизодов — все они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Prime Video. Получит ли проект продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода второго сезона сериала «Список смертников»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 21 октября 2-я серия 21 октября 3-я серия 21 октября 4-я серия 21 октября 5-я серия 21 октября 6-я серия 21 октября 7-я серия 21 октября 8-я серия 21 октября