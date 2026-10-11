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Сериал Список смертников, Крис Пратт, 2 сезон (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Список смертников» с Крисом Праттом
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21 октября состоится премьера второго сезона сериала «Список смертников». Триллер рассказывает о группе «морских котиков», которая попадает в засаду во время секретной миссии. Единственный выживший после возвращения домой узнаёт, что в трагедии виноваты члены правительства. В продолжении герой попытается остановить международный заговор и найти смысл жизни. Главную роль исполняет звезда «Стражей галактики» Крис Пратт.

Во второй сезон войдёт восемь эпизодов — все они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Prime Video. Получит ли проект продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода второго сезона сериала «Список смертников»

ЭпизодДата выхода
1-я серия21 октября
2-я серия21 октября
3-я серия21 октября
4-я серия21 октября
5-я серия21 октября
6-я серия21 октября
7-я серия21 октября
8-я серия21 октября
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