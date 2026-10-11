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По вселенной «Наруто» выпустят новую мангу от автора оригинала — тизер

По вселенной «Наруто» выпустят новую мангу от автора оригинала — тизер
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На фестивале New York Comic Con 2026 в Нью-Йорке состоялся анонс новой манги по культовой вселенной «Наруто». Проект получил название Naruto: Shadow Rising («Наруто: Восстание теней»).

Видео доступно на YouTube-канале NARUTO / BORUTO Official Channel. Права на видео принадлежат Shueisha.

Сюжет будущей манги пока неизвестен. Автором выступит Масаси Кисимото — именно он создал оригинальную историю «Наруто». На фестивале также представили тизер, где показаны наброски рисунков из предстоящих глав.

Подробности о манге «Наруто: Восстание теней» пообещали раскрыть на фестивале Jump Festa. Судя по тизеру, действие проекта может развернуться после завершения оригинальных глав, но до событий «Боруто», который рассказывает о прикл