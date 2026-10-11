«Торжество искусства анимации»: первые критики хвалят мультфильм «Ведьмин лес»

11 октября на Лондонском кинофестивале состоялся ранний показ мультфильма «Ведьмин лес» — нового проекта студии Laika, известной по таким картинам, как «Труп невесты» и «Коралина в Стране Кошмаров». Первые критики уже посмотрели ленту и опубликовали свои рецензии.

Большинство обозревателей хвалят проект за потрясающую покадровую анимацию, в которой также выполнены предыдущие проекты студии Laika. Критики отмечают, что в этот раз авторы превзошли сами себя, сделав каждый кадр мультфильма настоящим шедевром. Главным минусом картины называют слишком предсказуемый сюжет — однако даже банальная история не способна отвлечь от визуального превосходства «Ведьминого леса».

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