Хоррор «Чужая мама» с Джессикой Честейн стартовал с $ 45 млн — выше прогнозов

По итогам первых выходных сборы фильма ужасов «Чужая мама» достигли $ 27,5 млн в США. Хоррор занял первую строчку в местных чартах, обогнав картины «Тайный дневник Верити» и «Обитель зла».

В мировом прокате сборы ленты превысили $ 45,19 млн. «Чужая мама» стартовала выше прогнозов от аналитиков — ей предрекли сборы около $ 22 млн за первый уикенд. Проект добился высоких показателей, несмотря на разгромные отзывы от критиков и зрителей: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 18% cвежести от обозревателей и 47% от пользователей. Учитывая, что бюджет хоррора составил скромные $ 18 млн, картина имеет большие шансы окупиться в ближайшие недели.

«Чужая мама» рассказывает о восьмилетней девочке, к которой является злобная сущность с внешностью её матери. Пока родители пытаются решить проблему, их личные отношения дают трещину — а «мамочка» становится всё сильнее. Главную роль сыграла Джессика Че