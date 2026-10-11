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Фильм «Социальная расплата» стартовала с провальных $ 5,5 млн в США

Фильм «Социальная расплата» стартовала с провальных $ 5,5 млн в США
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По итогам первого уикенда сборы фильма «Социальная расплата» достигли $ 5,5 млн в США. Продолжение «Социальной сети» заняло лишь пятую строчку в местных чартах, уступив в том числе боевику «Сердце зверя» с Брэдом Питтом.

Картина о бизнесмене Марке Цукерберге продемонстрировал провальный старт, даже по сравнению с первой частью 2010 года, которая собрала за первые выходные $ 22 млн без учёта инфляции. Бюджет «Социальной расплаты» составил $ 30 млн — учитывая слабый старт в американском прокате, у ленты остаётся мало шансов, чтобы окупиться и принести прибыль компании Sony Pictures.

«Социальная расплата» рассказывает о молодом инженере Фрэнсис Хоген, которая вместе с репортёром издания Wall Street Journal Джеффом Хорвицем отправляется в опасное путешествие. Их цель — раскрыть охраняемые секреты социальной сети Марка Цукерберга. В оригинальной ленте роль бизнесмена исполнял Джесси Айзен