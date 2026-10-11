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Хоррор «Обитель зла» собрал $ 320 млн — самый кассовый фильм по Resident Evil

Хоррор «Обитель зла» собрал $ 320 млн — самый кассовый фильм по Resident Evil
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По итогам четвёртых выходных сборы фильма «Обитель зла» превысили $ 138 млн в США. Хоррор по знаменитой видеоигровой серии Resident Evil расположился на третьей строчке в местных чартах, уступив только картинам «Тайный дневник Верити» и «Чужая мама».

В мировом прокате сборы ленты достигли более $ 320 млн. Таким образом, новая «Обитель зла» стала самым кассовым фильмом по Resident Evil, обогнав проект 2016 года с подзаголовком «Последняя глава» ($ 312 млн). Ранее хоррор также занял первое место по сборам среди всех картин режиссёра Зака Креггера, опередив знаменитые «Орудия».

Самые кассовые фильмы серии «Обитель зла»:

  1. «Обитель зла» (2026) — $ 320 млн.
  2. «Обитель зла: Последняя глава» (2016) — $ 312 млн.
  3. «Обитель зла 4: Жизнь после смерти 3D» (2010) — $ 300 млн.
  4. «Обитель зла: Возмездие» (2012) — $ 240 млн.
  5. «Обитель зла 3» (2007) — $ 147 млн.
  6. «Обитель зла 2: Апокалипсис» (2004) — $ 129 млн.
  7. «Обитель зла» (2002) — $ 102 млн.
  8. «Обитель зла: Раккун-Сити» (2021) — $ 41 млн.

Фильм «Обитель зла» концентри