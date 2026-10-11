В магазинах Apple появятся до 150 демо-образцов складных iPhone Duo — СМИ

Издание Bloomberg сообщило, что компания Apple планирует сделать предстоящий складной iPhone Duo главным смартфоном в своих магазинах. Журналист Марк Гурман рассказал, что после старта продаж в американских Apple Store разместят до 150 демонстрационных версий гаджетов.

По данным СМИ, именно такое количество демо-образцов появится в магазине на Пятой авеню в Нью-Йорке. В центре для посетителей в Калифорнии под названием Apple Park Visitor Center разместят около 100 подобных гаджетов, а в розничных точках Лос-Анджелеса и Чикаго — примерно по 40 смартфонов. Кроме того, компания подготовила специальные витрины для новых гаджетов в раскрытом состоянии.

Cмартфон iPhone Duo поступит в продажу 23 октября. Устройство стало первым складным гаджетом компании Apple. Сам смартфон будет поддерживать стилус Apple Pencil и выйдет в двух цветах: тёмно-синем и белом. Цены iPhone Duo в России начинаются