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ESL Pro League. Гранд Финал. День 8
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Team Vitality выиграла ESL Pro League Season 24 по CS 2 — второй трофей подряд

Team Vitality выиграла ESL Pro League Season 24 по CS 2 — второй трофей подряд
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Team Vitality победила MOUZ в финале ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2 со счётом 3:0 — 13:8 на Cache, 13:7 на Inferno и 16:12 на Dust2. Команда заработала $ 295 тыс. и завоевала второй титул подряд после победы на StarLadder Fall 2026.

CS 2. ESL Pro League — Season 24 . Гранд-финал
11 октября 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Team Vitality
Окончен
3 : 0
MOUZ

Матье ZywOo Эрбо стал главным героем финала — 64 фрага при 33 смертях и рейтинг 1,65. Его поддержал Шахар flameZ Шушан (1,30) и Робин ropz Коол (1,22). У MOUZ ни один игрок не смог перешагнуть отметку 1,00, а Адриан xelex Винце завершил серию с рейтингом 0,58 и K/D 26-51.

Со своим четвёртым трофеем в серии ESL Pro League apEX и ZywOo сравнялись с легендарным дуэтом Magisk и dupreeh. Ropz выиграл шестой трофей в карьере в рамках турниров ESL.

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