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Российская Team Yandex — чемпион BLAST SLAM 8 по Dota 2

Российская Team Yandex — чемпион BLAST SLAM 8 по Dota 2
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Team Yandex стала чемпионом BLAST SLAM VIII по Dota 2, обыграв Team Spirit в гранд-финале со счётом 3:1. Команда заработала $ 270 тыс.

Dota 2. BLAST Slam VIII . Гранд-финал
11 октября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Team Yandex
Окончен
3 : 1
Team Spirit

Spirit забрала первую карту (48:19), однако Team Yandex выиграла три следующие. На третьей карте watson и CHIRA_JUNIOR завершили игру без единой смерти, а на решающей четвёртой Аммар ATF аль-Ассаф доминировал с KDA 13-3-22. Watson стал самым стабильным игроком серии — 50 фрагов при 12 смертях на трёх победных картах.

Для Team Yandex это второй LAN-трофей подряд после победы на PGL Wallachia Season 9 в конце сентября. С момента прихода ATF команда не проиграла ни одного гранд-финала. BLAST SLAM VIII прошёл на Мальте с 29 сентября по 11 октября с призовым фондом $ 750 тыс.

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