Российская Team Yandex — чемпион BLAST SLAM 8 по Dota 2
Team Yandex стала чемпионом BLAST SLAM VIII по Dota 2, обыграв Team Spirit в гранд-финале со счётом 3:1. Команда заработала $ 270 тыс.
Spirit забрала первую карту (48:19), однако Team Yandex выиграла три следующие. На третьей карте watson и CHIRA_JUNIOR завершили игру без единой смерти, а на решающей четвёртой Аммар ATF аль-Ассаф доминировал с KDA 13-3-22. Watson стал самым стабильным игроком серии — 50 фрагов при 12 смертях на трёх победных картах.
Для Team Yandex это второй LAN-трофей подряд после победы на PGL Wallachia Season 9 в конце сентября. С момента прихода ATF команда не проиграла ни одного гранд-финала. BLAST SLAM VIII прошёл на Мальте с 29 сентября по 11 октября с призовым фондом $ 750 тыс.