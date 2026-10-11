15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Аммар был лучшим в Falcons». Тренер Team Yandex — о победе на BLAST SLAM 8

«Аммар был лучшим в Falcons». Тренер Team Yandex — о победе на BLAST SLAM 8
Комментарии

Тренер Team Yandex Александр Accell Литвиненко прокомментировал победу на BLAST SLAM VIII по Dota 2 в интервью на сцене. Специалист отдельно выделил оффлейнера Аммара ATF аль-Ассафа.

На вопрос о роли тренера в драфтах Литвиненко ответил с иронией, отдав заслугу игрокам.

Не знаю, я ничего не делал. Команда вытаскивает каждую игру, независимо от того, что я пикаю. И да, Аммар доказал, что был прав — из всех игроков Falcons он был лучшим.

ATF перешёл в Team Yandex после расформирования Team Falcons в начале сентября. За месяц в новой команде иорданец выиграл два LAN-турнира подряд — PGL Wallachia Season 9 и BLAST SLAM VIII, обыгрывая по ходу турниров бывших тиммейтов.

Материалы по теме
Team Yandex берёт второй трофей подряд! Как прошёл российский финал BLAST SLAM по «Доте»
Live
Team Yandex берёт второй трофей подряд! Как прошёл российский финал BLAST SLAM по «Доте»
Комментарии