«Аммар был лучшим в Falcons». Тренер Team Yandex — о победе на BLAST SLAM 8

Тренер Team Yandex Александр Accell Литвиненко прокомментировал победу на BLAST SLAM VIII по Dota 2 в интервью на сцене. Специалист отдельно выделил оффлейнера Аммара ATF аль-Ассафа.

На вопрос о роли тренера в драфтах Литвиненко ответил с иронией, отдав заслугу игрокам.

Не знаю, я ничего не делал. Команда вытаскивает каждую игру, независимо от того, что я пикаю. И да, Аммар доказал, что был прав — из всех игроков Falcons он был лучшим.

ATF перешёл в Team Yandex после расформирования Team Falcons в начале сентября. За месяц в новой команде иорданец выиграл два LAN-турнира подряд — PGL Wallachia Season 9 и BLAST SLAM VIII, обыгрывая по ходу турниров бывших тиммейтов.