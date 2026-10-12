Фильм «Битва моторов» возглавил кинопрокат России за укенд

По данным Kinobusiness, фильм «Битва моторов» стал лидером кинопроката России за уикенд. За минувшие выходные лента заработала 283,3 млн рублей.

На втором месте перевыпуск картины «Сумерки. Сага: Новолуние», которой покорились 93 млн рублей. За ней идут ленты «Приключения мамонтенка: В поисках мамы» со сборами в 77,8 млн рублей и «Девятая планета» — её сборы составили 61,2 млн рублей.

«Битва моторов» рассказывает историю Андрея Нагеля — энтузиаста и первопроходца отечественного автомобилестроения, который в начале XX века взялся за разработку и выпуск первых автомобилей «Руссо-Балт». Его союзником стал талантливый инженер Дмитрий Бондарев, а главным испытанием – ралли Монте-Карло.