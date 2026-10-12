«Джозефина» с Ченнингом Татумом выйдет в России 4 февраля 2027 года

Триллер «Джозефина» с Ченнингом Татумом в главной роли отложили. Теперь картина выйдет не в ноябре 2026, а 4 февраля 2027-го. По какой причине сдвинули премьеру, неизвестно.

В центре сюжета восьмилетняя Джозефина, которая становится свидетельницей жестокого нападения в парке «Золотые ворота». После этого у неё начинаются приступы страха и паранойи. Главные герои должны держаться вместе с девочкой, чтобы защитить её от окружающих. В картине также снялись Филип Эттингер, Сайра Маккарти, Мейсон Ривз.

Премьера картины состоялась на фестивале «Сандэнс» в рамках драматического конкурса. Мероприятие прошло в США с 22 января по 1 февраля 2026 года.