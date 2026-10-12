В сборе и готовы к бою. Появился новый эпический арт фильма «Мстители: Судный день»

Disney опубликовала новый арт фильма «Мстители: Судный день». На нём можно увидеть всех ключевых героев, которые стоят плечом к плечу и готовятся к бою.

Новый арт фильма «Мстители: Судный день»

Фото: Disney

Сюжет будущего блокбастера расскажет, как Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и Новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу вселенной комиксов Marvel.

Фильм «Мстители: Судный день» выйдет в мировом прокате 18 декабря 2026 года. Картина выступит мостом к другому масштабному кроссоверу героев Marvel под названием «Мстители: Секретные войны».