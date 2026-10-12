Фильм «Тайный дневник Верити» с Энн Хэтэуэй собрал в прокате $ 113 млн

Фильм «Тайный дневник Верити» с Энн Хэтэуэй стал внезапным кассовым хитом. Картина при бюджете в $ 40 млн собрала в прокате уже $ 113 млн. Она окупилась и приносит создателям прибыль.

Аналитики предрекают, что общая касса ленты составит не менее $ 170 млн.

«Тайный дневник Верити» рассказывает о писательнице Лоуэн Эшли, которая находится на грани финансового краха. Однажды она получает предложение дописать романы Верити Кроуфорд в роскошном поместье, где ей предстоит раскрыть тайны его обитателей.

Драма выйдет в России 15 октября — спустя восемь дней после запуска по всему миру. Режиссёром картины выступил Майкл Шоуолтер («Мысль о тебе»).