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Длительность фильма «Изгоняющий дьявола: Мученики» составит 2 часа 25 минут

Длительность фильма «Изгоняющий дьявола: Мученики» составит 2 часа 25 минут
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По данным сети кинотеатров AMC, хронометраж фильма «Изгоняющий дьявола: Мученики» со Скарлетт Йоханссон в главной роли составит 2 часа 25 минут.

Будущая лента расскажет историю детектива Джули Миллер, которая присутствует на казни серийного убийцы. Однако процедура идёт не по плану, а убийства вскоре продолжаются. Киллер грозит погубить всех, кто ей дорог, некоей силой зла, выходящей далеко за пределы человеческого понимания.

В фильме также снялись Джекоби Джуп («Гамнет») и Лоренс Фишбёрн («Матрица»). Режиссёром выступил постановщик картин «Доктор Сон» и «Жизнь Чака» Майк Флэнаган. Перезапуск знаменитой серии хорроров выйдет в прокат 12 марта 2027 года.

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Трейлер хоррора «Изгоняющий дьявола: Мученики» со Скарлетт Йоханссон — выход 12 марта
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