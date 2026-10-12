Свежий трейлер сериала «Мой друг — ИИ». Картина уже стартовала

Онлайн-кинотеатры Wink и Okko представили новый трейлер сериала «Мой друг – ИИ». Авторы фантастического шоу представили ролик на фестивале «Фандом Фест «ВКонтакте» — 2026 на «ЦСКА Арене». Сериал уже стартовал — доступны первые четыре эпизода.

Видео доступно во VK. Права на видео принадлежат Wink/Okko.

Проект рассказывает историю застенчивого старшеклассника Артёма. Он влюблён в одноклассницу Соню, которая встречается с Никитой, самым популярным парнем в классе. Артём уверен, что шансов на взаимность у него нет. Всё меняется, когда в его руках оказывается электронный помощник. После запуска ИИ принимает образ уверенного парня-аватара.

С этого момента у Артёма появляется личный коуч по жизни: уверенный и совершенно не знакомый с понятием личных границ. Общаясь с ним, Артём учится отстаивать свои интересы, обретает уверенность и строит отношения с настоящими людьми. А сам ИИ постепенно обнаруживает в себе то, чего в его программе никто не предусматривал.

Новый постер сериала «Мой друг – ИИ»

Фото: Wink/Okko

Главные роли в сериале сыграли Кай Гетц («Пророк. История Александра Пушкина»), Святослав Рогожан («Многоэтажка»), Мария Абрамова («Лысый нянь»), Валентина Малыгина («Первая ракетка») и другие актёры. Режиссёром выступил Евгений Пузыревский («Шеф»), сценарий написал Алексей Воробьёв.