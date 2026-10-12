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Минцифры и Минобороны обсуждают защиту российских дата-центров

Минцифры и Минобороны обсуждают защиту российских дата-центров
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В последние дни в сервисах «Яндекса» наблюдаются сбои в работе. Это случилось из-за атак БПЛА на дата-центры. После этого случая в Минцифры и Минобороны обсуждают, как можно защитить их от атак.

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, несмотря на объём атак, некоторые сервисы продолжают работать в прежнем режиме.

Пользуясь возможностью скажем, что «Яндекс» столкнулся с беспрецедентной атакой. Минцифры совместно с Минобороны, мы обсуждаем вопрос прикрытия этих объектов. При том объёме атаки то, что продолжают эти сервисы функционировать, показывает, что коллеги уделяют необходимое внимание и резервированию.

Какие именно меры предпримут, пока неизвестно.

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