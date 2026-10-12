«Просто чудо». Бета World of Warcraft: Forever стала крупнейшей в истории Blizzard

17 сентября состоялся запуск бета-тестирования World of Warcraft: Forever — нового переиздания культовой MMORPG. Проект уже доступен владельцам максимального издания игры и геймерам до 20 октября, которым удалось получить приглашение на тестирование.

На фестивале PAX Australia разработчики из студии Blizzard в очередной раз прокомментировали успех новой версии игры. Продюсер Forever Холли Лонгдэйл заявила, что текущая бета новинки стала самой большой в истории компании, однако не стала раскрывать цифры.

Это просто невероятно. За всю историю Blizzard у нас не было бета-тестирований такого масштаба. Люди играют так, словно игра уже вышла: мы вносим изменения, что-то исправляем, а они говорят: «Я не согласен с этим изменением». И это приятная проблема. Мы в восторге. Не думаю, что были готовы к такой активности игроков. Надеялись, но никогда не ждали чего-то подобного всерьёз — не стоит тешить себя такими ожиданиями. И всё же это настоящее волшебство — просто чудо.

Тестирование World of Warcraft: Forever продлится до 21 октября, а полноценный релиз перезапуска игры с вырезанным контентом состоится 4 ноября в Battle.net. Это будет уже третий проект по вселенной после оригинальной игры и World of Warcraft: Classic, которая восстанавливает классический контент игры.