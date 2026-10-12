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В России хотят разрешить зарубежные видеокарты для обучения ИИ-моделей

В России хотят разрешить зарубежные видеокарты для обучения ИИ-моделей
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Правительство России предложило разрешить использовать зарубежные видеокарты для обучения и работы российских нейросетей. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на несколько нормативно-правовых актов, которые разработали в Рабочей группе (РГ) «Инфраструктура и центры обработки данных (ЦОДы) для ИИ».

Согласно задумке, отечественные организации смогут покупать зарубежные графические ускорители для обучения и работы ИИ-моделей, пока российских аналогов подобной мощности нет. Организациям могут разрешить закупку иностранных вычислительных мощностей для развития ИИ под контролем государства с автоматическим закрытием этой лазейки, «как только российские процессоры догонят зарубежные по производительности».

Само предложение об использовании зарубежных видеокарт для обучения ИИ, включая решения NVIDIA, требуют согласованной позиции профильных ведомств. Например, в Минцифры оно пока не поступало. Кроме того, российским разработчикам необходимо будет решить вопрос совместимости графических ускорителей и отечественных операционных систем, которые работают на Linux. Чтобы решить эту проблему, рабочая группа предложила внести изменения в постановление правительства №1912, которое запрещает субъектам использовать недоверенные программно-аппаратные комплексы, приобретённые с 1 сентября 2024 года.

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