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Хоррор Hellraiser: Revival получит русскую озвучку без цензуры

Хоррор Hellraiser: Revival получит русскую озвучку без цензуры
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8 октября состоялся релиз Clive Barker's Hellraiser: Revival — хоррора по вселенной «Восставшего из ада». Проект от Saber Interactive добрался до ПК, PS5 и Xbox Series с максимальным возрастным рейтингом в разных стран из-за обильного насилия, сексуальных тем и общей жестокости игры.

Спустя несколько дней команда Mechanics VoiceOver объявила о создании русской озвучки. Авторы начали сбор в размере 425666 рублей, который пойдёт на оплату работы актёрам дубляжа и другим разработчикам адаптации. В Mechanics VO обещают сохранить дух оригинала и в том числе обильный мат.

Игра определённо захватывает дух — потому команда R.G. MVO объявляет сбор средств на русскую локализацию данного сюрреалистичного экшена. Любителей хорроров, стелса, кровавых пострелушек и захватывающей истории она точно не оставит равнодушными. Мы, в свою очередь, с трепетом и любовью подойдём к русской озвучке. Если в оригинале есть нецензурная лексика — весь смак сохранится и в русской адаптации. Сцены разврата тоже будут озвучены талантливыми актёрами, чтобы вы не теряли нить сюжета и не отвлекались от погружения в игру.

Тем временем Clive Barker's Hellraiser: Revival остаётся одной из самых высокооценённых игр 2026 года в Steam — новинку рекомендуют 94% игроков. Геймеры хвалят игру за атмосферу фильмов ужасов 1980-х, увлекательный геймплей, брутальные эпизоды и отличную оптимизацию.

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