«Мы разберёмся». Роберт Паттинсон прокомментировал остановку съёмок «Бэтмена 2»

5 октября стало известно о приостановке съёмок фильма «Бэтмен 2». В студии Warner Bros. заявили, что производство кинокомикса временно встаёт на паузу на фоне личных проблем режиссёра картины Мэтта Ривза.

Спустя неделю ситуацию прокомментировал Роберт Паттинсон. Исполнитель главной роли в фильме заявил, что пауза будет совсем небольшой, после чего авторы «со всем разберутся».

Мы возьмём небольшую паузу, а потом со всем разберёмся.

Ранее в WB уточняли, что приостановка съёмок «Бэтмена 2» связана с личными обстоятельствами режиссёра Мэтта Ризва. Сколько займёт пауза, всё ещё неизвестно.

Если очередного переноса не будет, то «Бэтмен 2» выйдет в мировом прокате 18 февраля 2028 года. События ленты развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству.