«Фильм про игроков в Resident Evil». Хидео Кодзима хвалит новую «Обитель зла»

Японский геймдизайнер и сценарист Хидео Кодзима поделился своими впечатлениями от фильма «Обитель зла». Создатель Metal Gear и Death Stranding заявил, что не планировал смотреть ленту, однако всё же сходил на сеанс, когда узнал в ней новую работу Зака Креггера, режиссёра «Варвара» и «Орудий».

Кодзима отметил, что лента опирается на культовый хоррор «Нечто», а также делает аллюзии на игры серии Resident Evil, нежели рассказывает оригинальную историю по франшизе.

Не особо интересовался, но раз это новая работа режиссёра Зака ​​Креггера, то я посмотрел фильм «Обитель зла». С самого начала наваливается фоновая музыка в стиле «Нечто». Классические хоррор-моменты, хоррор-ситуации, непрерывный шквал скримеров — и так до самого конца, фильм не даёт передышки. Это не экранизация «Обители зла», это фильм об игроках, которые играли в Resident Evil ещё со старых геймпадов. Я тоже вспомнил, как играл в первую часть на PlayStation в 1996 году — было примерно такое же ощущение, как у Брайана из этого фильма. Я часто умирал и постоянно орал «Чёрт побери!»

Фильм «Обитель зла» вышел в мировой прокат 18 сентября и уже стал самым кассовым проектом в серии.