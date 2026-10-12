Steam поставил новый рекорд онлайна — 43,5 млн игроков

11 октября Steam обновил исторический максимум по количеству пользователей, одновременно находящихся в Сети. За последние 24 часа онлайн платформы достиг отметки в 43,5 млн человек, это лучший результат в истории платформы.

Этот показатель превысил прошлый рекорд сразу на полтора миллиона человек — он был установлен в январе 2026 года. При этом 14,4 млн человек в этот момент находились в игре — на ситуацию повлияли в том числе большие апдейты в сетевых играх, завершившаяся осеняя распродажа и релиз одиночных проектов.

График онлайна в Steam и играющих пользователей Фото: SteamDB

Самой популярной игрой сервиса остаётся шутер Counter-Strike 2 — его суточный пик составил 1,4 млн человек. Второе место удерживает Dota 2 с результатом 1,03 млн пользователей. Замкнула тройку лидеров PUBG Battlegrounds, собравшая 713 тыс. игроков одновременно.

Тенденция к росту аудитории Steam сохраняется на протяжении нескольких лет. Платформа регулярно обновляет рекорды посещаемости, особенно в периоды сезонных скидок и громких релизов.