Хитовый хоррор «Чужая мама» с Джессикой Честейн выйдет в России 22 октября

9 октября состоялась премьера фильма «Чужая мама» — хоррора с Джессикой Честейн. Ленту со звездой «Интерстеллара» уже можно посмотреть в мировых кинотеатрах, однако до России лента так и не доберётся из-за ухода студии Universal Pictures.

Тем временем российские кинотеатры назвали дату неофициального релиза ленты в стране. Фильм выйдет в России 22 октября — спустя неделю после запуска в странах СНГ. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. До некоторых киносетей лента доберётся в субботу, 24 октября.

«Чужая мама» рассказывает о восьмилетней девочке, к которой является злобная сущность с внешностью её матери. Пока родители пытаются решить проблему, их личные отношения дают трещину — а «мамочка» становится всё сильнее. Главную роль сыграла Джессика Честейн («Интерстеллар»). Картина стартовала с $ 45 млн по миру, хотя получила разгромные отзывы от критиков и зрителей.