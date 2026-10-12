Сборы «Диггера» с Томом Крузом достигли $ 35 млн — WB потеряет на фильме около $ 250 млн

По итогам второго уикенда сборы фильма «Диггер» составили всего лишь около $ 10 млн. Уже на второй неделе темпы сборов упали на 60%, сейчас общая касса составляет скромные $ 35 млн при бюджете в $ 160 млн.

В издании Variety обновили данные о картине и рассказали, что на самом деле студия Warner Bros. может потерять на ленте гигантские $ 250 млн . Источники отмечают, что для окупаемости ленте нужно собрать около $ 300 млн, а эксперты сходятся во мнении, что общая касса ленты составит приблизительно $ 50 млн. В таком случае это будет один из крупнейших провалов в истории Warner Bros., самого Тома Круза и режиссёра Алехандро Гонсалеса Иньярриту.

Сюжет «Диггера» повествует о самом могущественном человеке в мире, который хочет доказать, что способен спасти всех людей на планете. Для этого он отправляется в сложнейшую миссию, которая изменит его судьбу. У ленты смешанные отзывы: 53% от критиков и 74% от зрителей на Rotten Tomatoes.