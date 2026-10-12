Стартовал сериал «Остров сокровищ» с Хейли Этвелл — вышел первый эпизод

В онлайн-кинотеатре Paramount Plus состоялась премьера мини-сериала «Остров сокровищ». Зрители уже могут оценить первую часть новой адаптации знаменитого романа Роберта Льюиса Стивенсона — всего запланировано шесть эпизодов. В России сериал показывает «Амедиатека».

Приключенческое произведение рассказывает о юном Билли Бонсе, который вынужден отправиться на поиски сокровищ, закопанных знаменитым капитаном Флинтом. За драгоценностями также начинают охоту и пираты.

Главные роли исполнили Дэвид Ойелоуо («Дворецкий»), Хейли Этвелл («Мстители: Финал»), Джек Хьюстон («Паук-Нуар») и Томер Капон («Пацаны»). Новые эпизоды будут выходить каждый понедельник — финал намечен на 16 октября.