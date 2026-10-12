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Нейросети создали бесплатные копии Photoshop, Word, Excel и других программ

Нейросети создали бесплатные копии Photoshop, Word, Excel и других программ
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Авторы проекта ArtCraft представили копии популярных программ, созданных с помощью искусственного интеллекта. Работы нейросетей делают максимально похожими на оригиналы, но пользоваться ими можно бесплатно.

Уже сейчас на GitHub доступны полные версии Photoshop (PhotoCraft), Adobe Illustrator (VectorCraft), Adobe Premier (FilmCraft) и Adobe Acrobat (PdfCraft). Также можно загрузить ранние вариации программ Microsoft Office — текстового редактора Word и таблиц Excel (WordCraft и GridCraft).

Все программы работают на операционных системах Windows, MacOS и Linux, а также поддерживают современные браузеры.

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