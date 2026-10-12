Танк, самолёт и билд игры: хакеры открыли сборы на утечки GTA 6

12 октября хакерская группа CyberLeek выпустила очередную утечку геймплея GTA 6. В этот раз в команде обновили «дорожную карту сливов», в которую вошли цели на общую капитализацию их криптовалюты.

Так, при достижении $ 5 млн злоумышленники покажут геймплей на мини-танке, за $ 7 млн полетают над штатом на самолёте Boeing 747, за $ 17 млн устроят резню на пляже, а за $ 30 млн — сольют в Сеть билд GTA 6 размером в 200 ГБ.

Цели по утечкам CyberLeek для GTA 6

$ 5 млн — Мини-танк;

— Мини-танк; $ 7 млн — Полёт на Boeing 747;

Полёт на Boeing 747; $ 9 млн — Танк;

— Танк; $ 11 млн — Приватный эротический танец;

— Приватный эротический танец; $ 13 млн - Перестрелка с полицией;

- Перестрелка с полицией; $ 17 млн - Резня на пляже;

- Резня на пляже; $ 21 млн - Полёт на истребителе;

- Полёт на истребителе; $ 25 млн — Столкновение поезда с другим поездом;

— Столкновение поезда с другим поездом; $ 30 млн — Слив билда GTA 6.

Изначально ролики с геймплеем GTA 6 начали сливать в соцсети ночью 18 августа. Злоумышленники заявили, что таким образом выступают против отказа компании Rockstar Games от выпуска предстоящей игры на дисках. 8 октября хакеры возобновили публикацию геймплейных видео GTA 6 с пикантными кадрами из новинки.