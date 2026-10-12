15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Танк, самолёт и билд игры: хакеры открыли сборы на утечки GTA 6

Танк, самолёт и билд игры: хакеры открыли сборы на утечки GTA 6
Комментарии

12 октября хакерская группа CyberLeek выпустила очередную утечку геймплея GTA 6. В этот раз в команде обновили «дорожную карту сливов», в которую вошли цели на общую капитализацию их криптовалюты.

Так, при достижении $ 5 млн злоумышленники покажут геймплей на мини-танке, за $ 7 млн полетают над штатом на самолёте Boeing 747, за $ 17 млн устроят резню на пляже, а за $ 30 млн — сольют в Сеть билд GTA 6 размером в 200 ГБ.

Цели по утечкам CyberLeek для GTA 6

  • $ 5 млн — Мини-танк;
  • $ 7 млн — Полёт на Boeing 747;
  • $ 9 млн  Танк;
  • $ 11 млн — Приватный эротический танец;
  • $ 13 млн - Перестрелка с полицией;
  • $ 17 млн - Резня на пляже;
  • $ 21 млн - Полёт на истребителе;
  • $ 25 млн  — Столкновение поезда с другим поездом;
  • $ 30 млн — Слив билда GTA 6.

Изначально ролики с геймплеем GTA 6 начали сливать в соцсети ночью 18 августа. Злоумышленники заявили, что таким образом выступают против отказа компании Rockstar Games от выпуска предстоящей игры на дисках. 8 октября хакеры возобновили публикацию геймплейных видео GTA 6 с пикантными кадрами из новинки.

Материалы по теме
Хакеры слили новый геймплей GTA 6 — с полностью голой Лусией