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BetBoom проведёт шестой сезон Streamers Battle по CS 2 с призовым фондом 4 млн рублей

BetBoom проведёт шестой сезон Streamers Battle по CS 2 с призовым фондом 4 млн рублей
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BetBoom анонсировал шестой сезон шоу-турнира Streamers Battle по Counter-Strike 2. Соревнование пройдёт с 12 по 17 октября в онлайн-формате.

В турнире сыграют восемь команд, каждая из которых состоит из капитана, трёх медиаперсон и одного игрока. Суммарный BSB-рейтинг пятёрки не может превышать 290 баллов. Рейтинг участников впервые формирует независимый эксперт Сергей des0ut Григорян вместо прежней математической модели.

На групповом этапе команды разделят на две группы с круговой системой. Шесть лучших выйдут в плей-офф с форматом двойного выбывания. Гранд-финал пройдёт в формате best-of-5. Победитель получит 2 млн рублей, за второе место — 800 тыс., за третье — 500 тыс.

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