В Deadlock нашли 25 шахматных пасхалок у Соломона — среди них партии Карпова и Ботвинника

Игроки Deadlock обнаружили, что шахматная доска нового героя Соломона воспроизводит реальные исторические партии. При каждой перезарядке фигуры меняют расположение в зависимости от количества патронов — всего найдено 25 уникальных позиций.

Среди воссозданных партий — знаменитые матчи с участием Анатолия Карпова, Михаила Ботвинника, Михаила Таля, Магнуса Карлсена и Бобби Фишера. Например, 21-я партия финала турнира претендентов Корчной — Карпов 1974 года, победа Ботвинника над Шпильманом за 12 ходов и шестая партия матча за звание чемпиона мира Карлсен — Ананд 2014 года. Также присутствуют классические комбинации: «Бессмертная партия» 1851 года, «Оперная партия» Морфи и мат Легаля.

Одна из 25 позиций, при 26 патронах, пока не разгадана. Предположительно, на доске допущена ошибка с расположением чёрной пешки. Доска может отображать от восьми до 32 фигур в зависимости от ситуации в матче.