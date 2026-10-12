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Фильм Москито Боул (2026): дата выхода, когда выйдет, где смотреть, трейлер онлайн, сюжет, актёры

Трейлер военной драмы «Москито Боул» от Netflix — премьера 25 ноября
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Стриминговый сервис Netflix представил полноценный трейлер фильма The Mosquito Bowl («Москито Боул»). Военная драма выйдет в прокате США 30 октября, а в онлайн-кинотеатре — 25 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Будущая лента выступит экранизацией одноимённой книги Базза Биссинджера, которая основана на реальных событиях времён Второй мировой войны. Сюжет расскажет о четырёх спортсменах, занимающихся американским футболом. После нападения на Перл-Харбор они записываются в морскую пехоту. Готовясь к вторжению на Окинаву, они принимают участие в большом студенческом матче, который для многих из них станет последним.

Главные роли в фильме исполнили Билл Скарсгард («Оно»), Николас Галицин («Властелины вселенной»), Рэй Николсон («Улыбка 2»), Том Фрэнсис («Ты») и другие актёры. Режиссёром выступил Питер Берг («Ветреная река»).

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