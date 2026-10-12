15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Про группу The Jackson 5 снимут документальный фильм — в нём не будет Майкла

Про группу The Jackson 5 снимут документальный фильм — в нём не будет Майкла
Комментарии

Четыре участника The Jackson 5 впервые за долгое время воссоединятся для работы над документальным фильмом о культовой поп-группе.

Полнометражный фильм о братьях Джеки, Тито, Джермейне и Марлоне Джексоне продолжительностью 90 минут выйдет в кинотеатрах, а онлайн-версию разделят на три получасовых серии. Над проектом будут работать Workerbee и Paper Route Studios.

При этом Майла Джексона в фильме не будет: лента описывается как «путешествие четырёх братьев в составе одной из самых ранних, успешных и влиятельных бойз-бэндов всех времён в мире, а также о различных путях, пройденных каждым из них в жизни».

Материалы по теме
«Майкл» про Майкла Джексона стал самым кассовым фильмом 2026 года, обойдя «Марио»