Про группу The Jackson 5 снимут документальный фильм — в нём не будет Майкла

Четыре участника The Jackson 5 впервые за долгое время воссоединятся для работы над документальным фильмом о культовой поп-группе.

Полнометражный фильм о братьях Джеки, Тито, Джермейне и Марлоне Джексоне продолжительностью 90 минут выйдет в кинотеатрах, а онлайн-версию разделят на три получасовых серии. Над проектом будут работать Workerbee и Paper Route Studios.

При этом Майла Джексона в фильме не будет: лента описывается как «путешествие четырёх братьев в составе одной из самых ранних, успешных и влиятельных бойз-бэндов всех времён в мире, а также о различных путях, пройденных каждым из них в жизни».