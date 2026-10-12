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Haunted Chocolatier от автора Stardew Valley будет экшен-игрой — с боссами и прокачкой

Haunted Chocolatier от автора Stardew Valley будет экшен-игрой — с боссами и прокачкой
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Создатель Stardew Valley Эрик Барон раскрыл новые детали Haunted Chocolatier — своей новой игры. С момента анонса прошло уже пять лет, однако с тех по разработчик делится лишь небольшими подробностями проекта.

В недавнем интервью изданию GQ Барон заявил, что Haunted Chocolatier будет заметно отличаться от Stardew Valley. В основе это будет всё ещё расслабляющая игра, однако в ней будет полноценный экшен: с прокачкой персонажа, поиском снаряжения и битвами с боссами.

Это всё ещё то, что я называю городской игрой. Но при этом Haunted Chocolatier больше RPG с элементами экшена — основное внимание уделяется приключениям, поиску снаряжения и росту силы персонажа. В игре есть монстры и даже битвы с боссами.

В Haunted Chocolatier игроку предстоит взять на себя роль кондитера, который готовит шоколад. Он оказывается в замке с призраками, где развивает свою кондитерскую лавку — по аналогии с фермой в Stardew Valley. У игры пока нет даты выхода, а недавно продажи Stardew Valley превысили 50 млн копий.

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