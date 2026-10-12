Дебютная пьеса Квентина Тарантино выйдет в марте — главную роль сыграет Саша Барон Коэн

Издание Variety представило новые подробности о комедийной пьесе «Кавальер-попрыгунчик», которую написал известный режиссёр Квентин Тарантино.

Премьера пьесы состоится в лондонском театре «Феникс», причём на полгода раньше ожидаемого — 18 марта 2027-го, а не осенью, как планировалось ранее. Главную роль сыграет актёр и комик Саша Барон Коэн («Али Джи», «Борат», «Бруно»).

Как гласит описание, действие «Кавальера-попрыгунчика» разворачивается в Европе 1830-х годов и представляет собой «буйную комедию обмана и маскировки, вдохновлённую грандиозными дерзкими эпосами сцены и экрана». Ранее режиссёр отмечал, что если пьеса будет иметь успех, то он снимет фильм по её мотивам.