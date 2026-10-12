Dark Souls от первого лица про Наполеона: Valor Mortis получила 75 баллов от критиков

12 октября зарубежные критики опубликовали обзоры игры Valor Mortis — экшена от первого лица про времена Наполеона от авторов серии Ghostrunner. По сюжету герой восстаёт после смерти и обнаруживает, что вся Европа страдает от загадочной чумы, которая угрожает всему человечеству.

По итогам первых обзоров новинка получила 75 баллов на агрегаторе Metacritic. Журналисты хвалят разработчиков за экспериментальный подход к играм в духе Dark Souls с перспективой от первого лица, увлекательные секции с паркуром и необычную смесь фэнтези с реальной историей. Среди минусов — плохое техническое состояние со множеством багов, недостаток контента и проблемы с камерой в некоторых сегментах.

Фото: Metacritic

Что пишут критики про Valor Mortis

Valor Mortis — амбициозный слэшер, о котором фанаты Dark Souls мечтали годами. Наблюдать ужасы войны глазами Уильяма — одна из лучших историй, привнесённых в жанр за последнее время, а его мрачная обстановка альтернативной Европы XIX века имеет такое же значение, как и сам сюжет.

Valor Mortis — это освежающий и удивительно увлекательный взгляд на жанр игр в духе Dark Souls, сочетающий мобильность из Ghostrunner с захватывающими сражениями от первого лица и мрачной наполеоновской атмосферой.

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