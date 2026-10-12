Российские Team Spirit, Aurevia и Team Yandex вышли на чемпионат мира M8 по MLBB

Российские коллективы Team Spirit, Aurevia и Team Yandex гарантировали себе участие в M8 World Championship по Mobile Legends: Bang Bang.

Все три команды пробились в финальную стадию турнира MLBB Continental Championships Season 8. Решающие матчи пройдут в LAN в Москве, где участники определят итоговое распределение путёвок на чемпионат мира.

Победитель гранд-финала турнира заработает прямой слот в групповой этап чемпионата мира. Составы, которые займут второе и третье места, начнут выступление на M8 со стадии Wildcard. Помимо слотов на главное событие года по MLBB, на московском турнире разыгрывается денежный призовой фонд в размере $ 40 тыс.