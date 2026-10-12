«Nintendo не будет отказываться от картриджей»: топ-менеджер на фоне решения PlayStation

Глава Nintendo в Латинской Америке Билл ван Зилл в интервью ответил на вопрос, собирается ли компания перейти на электронные носители — такая тема поднялась в сообществе после отказа PlayStation от физических дисков.

По словам топ-менеджера, Nintendo продолжит выпускать картриджи для Switch 2 наряду с копиями игр в интернет-магазине.

Мы исходим из того, что предпочитает потребитель, и очень внимательно учитываем это. У нас также есть Nintendo Switch 2, которая вышла совсем недавно, ей едва больше года — и на ней работают как цифровые, так и физические игры. У Nintendo нет никаких планов отказываться от картриджей, мы не будем этого делать. Мы знаем, как сильно это нравится фанатам.

В июле компания Sony объявила, что с января 2028 года полностью откажется от новых игр на дисках для PlayStation.