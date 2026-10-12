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Team Vitality обошла NAVI и стала лидером по призовым в истории Counter-Strike

Team Vitality обошла NAVI и стала лидером по призовым в истории Counter-Strike
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Французская организация Team Vitality вышла на первое место по заработанным призовым в истории соревновательного Counter-Strike. Это произошло после победы команды на ESL Pro League Season 24.

Суммарный доход Vitality достиг $ 13,88 млн. Клуб опередил Natus Vincere, которая удерживала лидерство в рейтинге на протяжении четырёх лет и сейчас имеет на счету $ 13,68 млн. Разница между организациями составляет порядка $ 204 тыс.

При этом Vitality уступает NAVI по общему количеству трофеев — 41 титул против 56. Французский коллектив вышел вперёд за счёт побед на турнирах с более крупным призовым фондом. Третью строчку в историческом рейтинге занимает Astralis ($ 11,71 млн), четвёртую — FaZe Clan ($ 10,44 млн), а топ-5 замыкает MOUZ ($ 8,75 млн).

В индивидуальном зачёте лидерство также удерживает представитель Vitality: капитан команды Дан apEX Мадесклер за карьеру заработал более $ 2,8 млн призовых.

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