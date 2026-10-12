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Сборы «Практической магии 2» с Николь Кидман и Сандрой Буллок превысили $ 100 млн

Сборы «Практической магии 2» с Николь Кидман и Сандрой Буллок превысили $ 100 млн
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По итогам очередного уикенда сборы фильма «Практическая магия 2» достигли отметки в $ 100 млн. Продолжение знаменитой комедии постепенно завершает своё выступление в прокате спустя месяц после выхода. Ленте всё же удалось обойти результат первой части, которая в 1998 году собрала около $ 94 млн.

Таким образом, сиквел уже не сможет добраться до окупаемости из-за низкого спроса со стороны зрителей и конкуренции с другими картинами. Бюджет ленты составил $ 75 млн, поэтому для получения прибыли фильму нужно собрать около $ 200 млн. Кроме того, уже 13 октября лента выйдет в онлайне, что также скажется на сборах в кинотеатрах.

«Практическая магия 2» рассказывает новую историю из жизни двух ведьм, воспитанных своими эксцентричными тётушками в маленьком городке. Они сталкиваются с предрассудками и с проклятием, которое мешает им найти настоящую любовь. В этот раз сёстры вновь столкнутся с тёмным проклятием, которое грозит раз и навсегда разрушить их семью. К главным ролям спустя 28 лет вернулись Сандра Буллок («Невидимая сторона») и Николь Кидман («Догвилль»).

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