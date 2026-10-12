В Москве открыли мурал в честь третьей победы Team Spirit на The International по Dota 2

В Москве на территории «Дизайн завода» появился 17-метровый мурал, посвящённый третьей победе Team Spirit по Dota 2 на The International. Проект был реализован киберспортивным клубом совместно с BetBoom.

На картине изображён игрок Team Spirit с главным трофеем дисциплины. Помимо самого рисунка, авторы разместили на фасаде здания более 1,7 тыс. никнеймов фанатов, которые ранее оставили заявки на специальной странице проекта. Арт-объект расположен по адресу Большая Новодмитровская улица, дом 36, строение 2.

Фото: Team Spirit

Победа на The International 2026 сделала Team Spirit первой организацией в истории соревновательной Dota 2, выигравшей три турнира серии. Ранее коллектив побеждал на The International 10 (2021) и The International 2023. Двумя титулами в дисциплине обладают только OG и Team Liquid.