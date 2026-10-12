Майкл Б. Джордан на первом кадре фильма по «Полиции Майами» — сравнение с сериалом 1985-го

Издание HollywoodHandle опубликовало сравнительное фото с двумя актёрами из «Полиции Майами». Новый фильм выйдет в прокат в мае 2028 года — одну из главных ролей сыграет Майкл Б. Джордан.

Картина получила название «Полиция Майами '85». Режиссёром выступит Джозеф Косински, снявший «Топ Ган: Мэверик». Съёмки стартуют в конце года. Помимо Джордана, в новом фильме также снимутся Джон Легуизамо, Глен Пауэлл и другие.

Оригинальный сериал «Полиция Майами» с Доном Джонсоном и Филипом Майклом Томасом в главных ролях рассказывал о детективах под прикрытием в Южной Флориде. Сериал транслировался на канале NBC в течение пяти сезонов с 1984 по 1989 год.