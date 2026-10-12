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Джереми Реннер не вернётся к роли Соколиного глаза в фильме «Мстители: Судный день»

Джереми Реннер не вернётся к роли Соколиного глаза в фильме «Мстители: Судный день»
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Актёр Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза в фильмах Marvel, не принимал участия в съёмках новой части «Мстителей». Реннер в шутку сказал, что без него Мстители не смогут победить в финале «Судного дня».

Меня в не будет в фильме «Мстители: Судный день», так что Мстители, вероятно, проиграют. Просто чтобы вы знали… Marvel не позвонили мне, так что это их вина. Они проиграют.

«Мстители: Судный день» выйдет в мировом прокате 18 декабря 2026 года. Картина расскажет о противостоянии знакомых героев с Доктором Думом и выступит мостом к другому масштабному кроссоверу героев Marvel под названием «Мстители: Секретные войны».

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