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Яркие кадры из сериала «Красота» про конкурс красоты в СССР — старт 30 октября

Яркие кадры из сериала «Красота» про конкурс красоты в СССР — старт 30 октября
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Онлайн-кинотеатр Kion представил новые кадры сериала «Красота». Будущее шоу про первый конкурс красоты в СССР стартует 30 октября. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Фото: Kion

Фото: Kion

Фото: Kion

Фото: Kion

Фото: Kion

Сериал «Красота» расскажет историю Веры, директора дома культуры, которая пытается организовать конкурс красоты, но все планы рушатся с распадом Советского Союза. Женщина с трудом находит новых спонсоров, однако с ними появляются и новые проблемы.

Главные роли в сериале про первый конкурс красоты в СССР сыграли Екатерина Стулова («Домовёнок Кузя»), Николай Шрайбер («Аритмия») и Алёна Хмельницкая («Онегин»). Режиссёром выступил Сарик Андреасян («Домовёнок Кузя»).

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