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Российский игрок bottega вошёл в обновлённый состав PlayTime по Dota 2

Российский игрок bottega вошёл в обновлённый состав PlayTime по Dota 2
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Южноамериканская киберспортивная организация PlayTime представила обновлённый состав по Dota 2.

К команде присоединился российский игрок Андрей bottega Копытко, выступающий на правах аренды. Вместе с ним в состав вошли мидлейнер Эйбэд Abed Юсоп, а также бразильцы Густаво FCR Рибейро и Матеус KJ Диниз. Элстин Elmisho Верде сохранил место в ростере, однако сместился с пятой позиции на четвёртую. Наставником коллектива заявлен Филипе Astini Астини.

Дебютным турниром для обновлённого ростера станет закрытая квалификация для Южной Америки на DreamLeague Season 30, которая пройдёт в онлайн-формате с 13 по 15 октября. Ранее тег PlayTime упоминался в расследованиях, связанных с проведением подставных матчей на соревновательной сцене.

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