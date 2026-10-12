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BLAST изменит формат драфта на турнирах по Dota 2 в 2027 году

BLAST изменит формат драфта на турнирах по Dota 2 в 2027 году
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Турнирный оператор BLAST объявил о планах изменить систему драфта на своих чемпионатах по Dota 2 начиная с 2027 года. Нововведение получило название BLAST Slam Lockout.

Все подробности организаторы пообещали раскрыть во время проведения турнира BLAST Slam IX. Ожидается, что формат будет аналогичен системе Fearless Draft: персонажи, задействованные на одной из карт серии, становятся недоступными для повторного выбора до конца матча. Подобная механика уже используется на соревновательной сцене League of Legends.

BLAST Slam IX пройдёт в онлайн-формате с 20 по 29 ноября 2026 года. На чемпионате выступят 16 коллективов, которые разыграют призовой фонд в размере $ 750 тыс. 12 участников получат прямые приглашения, а оставшиеся четыре слота распределят через закрытые квалификации.

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