Российский снайпер Илья m0NESY Осипов может покинуть состав Team Falcons по CS 2. Об этом сообщил французский инсайдер Себастьен KRL Перес в социальных сетях.

Неназванная организация уровня тир-1 проявляет активный интерес к снайперу и находится на продвинутой стадии переговоров с саудовским клубом. Официальный анонс возможной сделки ожидается в ближайшее время. Ранее KRL первым сообщил о переходе Дамьяна kyxsan Стоилковски в состав Aurora Gaming.

Слухи о потенциальном трансфере Осипова появились на фоне информации о финансовых трудностях в организации. Российский инсайдер Владислав harumi Радвилович ранее заявлял, что Falcons столкнулась с сокращением инвестиций и закрывает ростеры в некоторых дисциплинах, что может напрямую затронуть будущее команды по Counter-Strike 2.