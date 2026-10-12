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Тир-1 организация близка к выкупу m0NESY из Team Falcons — инсайдер

Тир-1 организация близка к выкупу m0NESY из Team Falcons — инсайдер
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Российский снайпер Илья m0NESY Осипов может покинуть состав Team Falcons по CS 2. Об этом сообщил французский инсайдер Себастьен KRL Перес в социальных сетях.

Неназванная организация уровня тир-1 проявляет активный интерес к снайперу и находится на продвинутой стадии переговоров с саудовским клубом. Официальный анонс возможной сделки ожидается в ближайшее время. Ранее KRL первым сообщил о переходе Дамьяна kyxsan Стоилковски в состав Aurora Gaming.

Слухи о потенциальном трансфере Осипова появились на фоне информации о финансовых трудностях в организации. Российский инсайдер Владислав harumi Радвилович ранее заявлял, что Falcons столкнулась с сокращением инвестиций и закрывает ростеры в некоторых дисциплинах, что может напрямую затронуть будущее команды по Counter-Strike 2.

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