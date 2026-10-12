No Man's Sky выйдет на iOS — играть можно будет даже на iPhone XS и iPad mini

Космический экшен No Man's Sky станет доступен на устройствах Apple — игру можно будет загрузить из App Store на более чем 50 различных моделей iPhone и iPad уже 29 октября.

Для запуска потребуется телефон с A12 Bionic (то есть iPhone XS или новее) либо iPad с операционной системой 26.0 или новее (начиная с iPad Pro 11 или iPad mini пятого поколения). Перед покупкой пользователи смогут скачать No Man's Sky бесплатно и опробовать проект в течение нескольких часов.

Цены: $ 20, 999 лир, 1790 рублей или 11 990 тенге в зависимости от региона.

Разработчики отмечают, что перестроили управление под сенсорный экран, но при желании можно играть, подключив клавиатуру и мышь. В мобильной версии No Man's Sky также будут доступны все дополнения.