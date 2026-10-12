«Широ может сесть на рифлу». Marsel оценил возможный трансфер m0NESY в Team Spirit

Киберспортивный комментатор Марсель Marsel Хайруллин поделился мнением о потенциальном переходе снайпера Ильи m0NESY Осипова в состав Team Spirit по CS 2.

По словам кастера, в случае трансфера у команды есть два основных сценария интеграции игрока: прямая замена Дмитрия sh1ro Соколова либо перевод действующего снайпера на позицию рифлера.

А если серьёзно, то если Spirit выкупят Монеси, то тут два варианта: 1) Минус Широ, замена по позиции, и дальше его использовать как мощную огневую мощь; 2) Минус Зонтикс/Мэджикс/Тнир, не буду загадывать кого и почему, там надо позиции рассматривать, но Широ может сесть на рифлу, он второй лучший гибрид после Зайву, поэтому Дима спокойно может сыграть на этой роли, будет так же играть на роли саппорта, а Монеси и Донк развлекаться впереди, умные люди лучше объяснят, как использовать Широ на рифле.

Ранее инсайдер Себастьен KRL Перес сообщил, что неназванный тир-1 клуб ведёт переговоры о выкупе Осипова из Team Falcons.